Gaza Onu sospende gli aiuti umanitari

(Di lunedì 26 agosto 2024) 19.45 Le operazionie delle Nazioni Unite asono state sospese oggi in seguito al nuovo ordine di evacuazione di Deir Balah, nella zona centrale della Striscia, imposto da Israele. "Non siamo in grado di lavorare nelle condizioni in cui ci troviamo" ha affermato un alto funzionario dell'Onu che ha aggiunto: "Stiamo cercando di bilanciare le esigenze della popolazione con l'esigenza di sicurezza e protezione del personale delle Nazioni Unite". E' la seconda volta che l'Onule azionie a