Follonica cavallo abbattuto dopo una caduta durante una corsa al trotto

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Grosseto), 26 agosto 2024 - E’ stato funestato da un gravissimo incidente il convegno di corse aldi sabato sera ai "Pini": ilFinal Word Bi è statouna. E’ accaduto alla terzadella serata. Pocoil via Final Word si è accasciato al suolo sulla pista. Il suo driver, a caldo, avrebbe detto per un avvallamento del fondo, ma saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dell’episodio. In un primo momento ilsi era rialzato sui quattro arti e questo aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Ma gli accertamenti successivi hanno evidenziato per l’animale una frattura della spalla. Per unsi tratta di una condanna. A Final Word Bi è stata quindi praticata l’eutanasia.