È fatta | Fontanarosa nuovo difensore granata

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dalla panchina di San Siro a quella del ‘Giglio’ nel giro di tre giorni. È questa la possibile parabola di Alessandro, ildi proprietà dell’Inter che da oggi vestirà la maglia della Reggiana e domani sera potrebbe assaggiare per la prima volta l’atmosfera che si respira in casa. Aria di festa, ovviamente, dopo la bellissima prova fornita contro la Sampdoria a ‘Marassi’ che ha vidimato la prima vittoria di questo campionato, ma che non dovrà distogliere attenzione da quelle che restano le lacune di questa rosa. Dato per fatto l’arrivo in prestito secco del mancino classe 2003 di proprietà dei campioni d’Italia, Pizzimenti dovrà infatti lavorare per assicurare a mister Viali (almeno) un altro elemento per la difesa.