Chiaravalle Arrampicata sportiva Stella Giacani in semifinale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ai campionati mondiali Under 18 di Pechino centrato il primo obiettivo con l’8° posto, 26 agosto 2024 – Lo stambecco di, ai campionati mndiali Under 18 di Pechino nella specialità “” è approdata incon l’8° posizione. Buona la prima: delle 6 pareti utili per accedere inl’atletase flescia (termine per indicare il superamento al 1° tentativo ) le prime 4, tanto da mantenere fino a quel punto la 1° posizione. Il 5° e il 6° blocco tecnicamente meno indicati per le qualità dihanno creato invece qualche difficoltà. Erano oltre 60 le atlete impegnate e solamente 24 continueranno la contesa. Domani mattina (alle 3 in Italia) le arrampicatrici si giocheranno l’ingresso in finale: ancora indeciso il numero delle finaliste, che varierà dalle 8 alle 10 unità.