Chi era Peggy Guggenheim la più importante mecenate del ‘900

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nel mondo dell’arte il nome deirisuona in modo familiare ormai da diversi decenni. A loro, infatti, si deve gran parte del panorama artistico dele l’eredità di musei e collezioni dal valore inestimabile. Ad iniziare il percorso è stato Solomon, cui è intitolato l’omonimo museo di New York. Nonostante questo, però, a raggiungere la fama dal punto di vista popolare è la nipote, figlia di Benjamin, morto nel naufragio del Titanica., infatti, diventa un vero e proprio personaggio all’interno dell’ambito artistico e sociale, legando la sua esistenza all’Europa e, in particolare, alla città di Venezia., una newyorker bohémienin uno dei suoi salotti bohémien – Fonte: Vogue ItaliaMarguerite, detta, nasce a New York il 26 agosto 1898.