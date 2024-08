Chi è pronto per Halloween? Sicuramente Bath & Body Works con la loro nuova collezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Anche sesembra ancora lontano,è giàa sorprendere i fan con la sua attesissimadi2024. Come ogni anno, il marchio ha preparato una vasta gamma di oltre 70 articoli che includono candele profumate, lozioni, saponi per le mani e accessori, tutti ispirati alla festa più spaventosa dell’anno. Disponibile nei negozi e online a partire dal 23 luglio 2024, questapromette di essere una delle migliori di sempre.svela ladi2024: un mix di profumi incantevoli e accessori spettrali Le fragranze iconiche come Vampire Blood, con note di bacche rosse, gelsomino e prugna, e Purrfect Pumpkin, una miscela di zucca, cannella e vaniglia, faranno ilritorno, ma saranno accompagnate da tre nuovi profumi: Immortal, Spooky Moontini e Candy Apple Cauldron.