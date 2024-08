Che fine hanno fatto i cetrioli? Ecco perché non si trovano più sugli scaffali dei supermercati islandesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) I social media esercitano una grande influenza sulle nostre vite, è unormai innegabile. Eppure quantificare con precisione l’impatto di questa influenza sulle vendite rimane una sfida, specialmente in casi specifici. Uno di questi riguarda un content creator di TikTok che, attraverso le sue ricette a base di, avrebbe innescato un’insolita carenza di questo prodotto nei. A parlarne – giusto per dare un’idea – sono anche BBC News e il New York Times. Nel momento in cui si scrive ha 5,7 milioni di follower su TikTok e altri 1,4 milioni su Instagram. Lui è Logan Moffitt, content creator canadese e ora soprannominato “Cucumber Boy”, poiché specializzato in ricette con il cetriolo. Questo soprannome è abbastanza recente.