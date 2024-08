Cadelbosco tremendo schianto sull' ex Statale 63

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)Sopra (Reggio Emilia), 26 agosto 2024 - Unoche ha coinvolto un’auto, una moto e due furgoni, con sette persone ferite, tre delle quali in modo piuttosto grave. C’è stata una mobilitazione massiccia dei soccorsi, stamattina poco prima delle 11,’ex63 aSotto, all’incrocio con via Nuova per Seta. Uno scontro, con uno dei furgoni finito contro un albero al lato della carreggiata e la moto volata fuori strada dopo l’urto con l’auto, in seguito alla carambola con un furgone. Ben tre elicotteri del 118, arrivati da Parma, Pavullo e Bologna, sono intervenuti per trasportare i feriti più gravi agli ospedali di Bologna e Baggioava di Modena.