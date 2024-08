Bortolotti Us Open sogno proibito | Gli Stati Uniti mi negano il visto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una vicenda surreale e unnegato. A meno di due mesi dal trionfo nel doppio nell’Emilia-Romagna Tennis Cup con l’australiano Romios che gli aveva aperto le porte della Top 100 del ranking mondiale e poter così giocare uno Slam, il tennista reggiolese trentatreenne Marcohanegata la sua richiesta diper disputare gli USche lo avrebberoprotagonista in doppio con l’altro italiano Flavio Cobolli. Le autorità statunitensi gli hanno negato l’Esta, ovvero il Sistema elettronico usa per l’autorizzazione al viaggio e il motivo ha dell’incredibile: nel 2015ha disputato un torneo in Iran, paese nella black-list, ma al tennista reggiano è stato negato anche ilB1 poiché ritenuto non corretto da parte del console che non ha voluto sentire ragioni.