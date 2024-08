Bonus sconti e franchigie fiscali | ecco tutti i tagli previsti dal governo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tutto è oramai pronto per la prossima manovra fiscale prevista per l’autunno e il Ilpunta a eliminare le piccole detrazioni a vantaggio di pochi beneficiari IlMeloni sta pianificando la prossima manovra finanziaria e ha messo nel mirino diversi. L’obiettivo è ridurre il numero di agevolazioni, che sono passate da 466 a 626 negli ultimi sette anni. Questo aumento ha portato a una perdita di gettito che è quasi raddoppiata, passando da 54 a 105 miliardi di euro. Ilal lavoro per la prossima Manovra di Bilancio – Cityrumors.it – Come ogni anno, al finire dell’estate, la priorità in cima alla lista di ogniin camera è sempre la stessa: trovare i fondi per la Manovra.