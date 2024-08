Alex Sandro torna in Brasile | ha firmato con il Flamengo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il terzino brasilianoin patria. L’ex Juventus, dopo 9 anni bianconero e 13 in Europa, proseguirà la sua carriera con il, come annunciato dallo stesso club di Rio de Janeiro. “Ha decine di trofei nel suo curriculum e ora ha un solo obiettivo: vincerne di più, con la maglia rossonera. Benvenuto“, ha pubblicato il club rubronegro sul social network, specificando che il giocatore haun contratto fino a dicembre 2026.si trasferisce a parametro zero, dal momento che il suo contratto con la Juventus era scaduto al termine della scorsa stagione. Formatosi all’Atletico Paranaense, il laterale verdeoro ha giocato due stagioni al Santos insieme a Neymar (2010 e 2011), prima di passare al Porto. Alla Juventus dal 2015, in bianconero ha giocato più di 300 partite e vince 12 trofei, tra cui sei scudetti e cinque Coppe Italia.