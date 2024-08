Afrobrix 2024 a Brescia l’afro discendenza in musica dall’amapiano al moroccan’roll

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) In programma dal 6 all’8 settembre ala quinta edizione, il primo festival italiano dedicato al, cultura, arte e cinema per valorizzare tutte le realtà afrodiscendenti e afroeuropee partendo dal contesto socio-culturale in cui queste vivono. L’è un evento imperdibile per gli amanti delCon una line-up che abbraccia generi diversi,sudafricano al, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare una varietà di sonorità e culture durante la quinta edizione. In programma dal 6 all’8 settembre a, troveremo l’amapiano, con i suoi ritmi coinvolgenti e melodie ipnotiche. E ilporterà sul palco influenze vivaci e tradizionali del Marocco.