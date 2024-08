20 anni dall’oro olimpico del Setterosa ad Atene | le Azzurre per sempre nella leggenda dello sport

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – 20e laazzurra ancora vive e lo farà per. Ildi Coach Formiconi vinse ad2024 uno splendido e storico oro. E quel 26 agosto 2004 l’Italia Femminile della Pallanuoto entròstoria della disciplina e quella a cinque cerchi. A distanza di tanto tempo, oggi 26 agosto 2024, non si placa il ricordo e l’entusiasmo per quella vittoria straordinaria e sulla Grecia, padrona di casa. Il racconto della gara, il tabellino e le interviste di allora – Fonte federnuoto.it Per salire sul gradino più alto del podio l’Italia ha scelse la strada più difficile perdendo la partita d’esordio con l’Australia. Gambe molli, testa annebbiata. Le prime notti al villaggio non le scordi. Così, perso il primo posto del girone, ilha prima battuto l’Ungheria nei Quarti e poi gli Stati Uniti in Semifinale. Il meglio della Pallanuoto.