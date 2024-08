Vision Quest | James Spader tornerà nei panni di Ultron nella serie tv Marvel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 25 agosto 2024) È ufficiale,neidiserie dedicata ae, come ha confermato Variety. Il titolo rimane ancora un mistero, il nome inizialmente doveva essere, ma a causa delle rimodulazioni creative della timeline delle uscite sarà rinominata. Al momento la trama della serie non è ancora definita, di conseguenza non sappiamo quale sarà esattamente il ruolo del supercattivo che in Age ofha dato del filo da torcere agli Avengers. Quello che sappiamo è solo che le vicende saranno ambientate dopo Wandae che dovrebbe approdare su Disney+ nel 2026, ma il resto è del tutto avvolto nel mistero. Una scena di Wanda, fonte: Marvel Studiosa serie potrebbe avere dei problemi tecnici da risolvere, innanzitutto ai fini della trama.