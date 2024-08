Tommaso Starace | Magazziniere SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024)è una figura famosa nel mondo del. Ha lavorato più di 45 anni come capo. È nato a Vico Equense e ha iniziato a lavorare per ilnel 1977. Prima, lavorava nelle foresterie di via Crispi e del centro Paradiso a Soccavo. Poi, nel 1986, è diventato il responsabile del magazzino. Ha visto da vicino i momenti più importanti del, come la vittoria del primo scudetto nel 1987 con Diego Maradona. Chi èè un vero totem del. Ha un legame forte con la squadra e la città. Come capo, ha aiutato molti calciatori a sentirsi a loro agio e motivati.SSC– YouTube SSCCapo: punto di riferimento per generazioni di calciatoriè stato un punto di riferimento per i calciatori del