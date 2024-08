Taremi in Inter-Lecce obiettivo chiaro insieme a Thuram

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)ha rappresentato per gli uomini di Simone Inzaghi la prima vittoria stagionale. Un 2-0 senza troppe difficoltà che ha messo in luce le qualità dei giocatori nerazzurri. Tra cui del debuttante Mehdi, che ha avuto unin particolarea Marcus. DEBUTTO – Chiamato a sostituire l’infortunato Lautaro Martinez, Mehdisi è subito presentato con un buonissimo biglietto da visita davanti ai suoi nuovi tifosi. Novanta minuti per lui in, gara nella quale ha fatto vedere delle giocate di qualità, fra cui anche un tentativo di rovesciata che, gli fosse riuscito, avrebbe probabilmente fatto crollare San Siro. Detto questo, l’importanza della partita per l’iraniano è da leggere nel suo adattamento al calcio italiano e, soprattutto, ai meccanismi della squadra.