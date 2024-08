Si ribalta una Smart Fortwo con una famiglia a bordo | muore una bimba di 8 anni Ferite la madre e la sorella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Napoli, 25 agosto 2024 – Siunacon quattro persone a, nell’impattouna bambina di 8. La16enne è ricoverata in ospedale, la mamma è sotto osservazione in pronto soccorso e il papà rischia di finire sotto inchiesta. L’uomo alla guida dell’auto era senza patente, mentre la– omologata soltanto per due persone – è risultata senza assicurazione. È quanto accaduto stamattina a unadi Secondigliano, nel Napoletano. L’incidente stradale è avvenuto lungo la via Domitiana, all'altezza del civico 99, nel comune di Giugliano in Campania. La, che viaggiava con l’intera, si èta per cause ancora da accertare. La piccola è morta a causa dell'impatto. Secondo le prime informazioni sembra che ladi 8si trovasse in braccio allasul lato passeggero.