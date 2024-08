Quota 103 domande per la pensione sotto quota 7mila | meno della metà di quelle attese in Manovra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024)103 è un flop, come certificano i numeri: learrivate all’Inps per andare inanticipata con lavoluta dalla Lega sono appena 7.000 contro le 17.000 preventivante a suo tempo in. Pesano i paletti imposti dal governo, ovvero la stretta prevista per il 2024 che impone il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno e la scarsa convenienza nello scegliere103 rispetto ad altre forme di uscita dal lavoro. Il ricalcolo spinge inevitabilmente gli assegni verso una decurtazione. Ma non è tutto: si stima che circa il 20% delleper andare inanticipata con103 potrebbero venire respinte. Così scrive l’Ansa dopo aver sentito “fonti vicine al dossierdi bilancio”. Come funziona103 La nuova103 prevede l’uscita dal lavoro con 62 anni di età anagrafica e 41 di contributi versati.