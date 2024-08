Pro Patria-Renate oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Prosarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della prima giornata del girone A di. Allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio lo scontro tra le due formazioni lombarde che vogliono senz’altro ambire alla zona playoff in questa stagione agli albori. Chi trionferà? Appuntamento programmato alle ore 18 di domenica 25 agosto. PROINTV EProsarà visibile su Sky Sport 257 e insu Sky Go, ma anche su NOW per gli abbonati. Sportface.it, inoltre, vi proporrà lascritta della partita. Proin tv:SportFace.