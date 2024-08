Pietro Orlandi il fratello di Emanuela Orlandi al PACEFEST a Caltabellotta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 25 agosto 2024)“Ci sono tre inchieste aperte, anche se non ho fiducia in quella del Vaticano” Ildial(AG). Ha incontrato Papa Francesco chiedendo di non dimenticare la sorella minore, e ha avuto ragione: il Vaticano per la prima volta ha aperto un’inchiesta interna sulla scomparsa di, e così anche la Procura di Roma e la Commissione parlamentare. “La speranza di arrivare alla verità aumenta, anche se sull’inchiesta del Vaticano non ho fiducia. È importante parlarne nelle scuole, sento nei giovani un senso di giustizia che non hanno gli adulti” diceVIDEO che dalla scomparsa della sorella, nel 1983 a Città del Vaticano, non ha mai smesso di combattere per non far dimenticare