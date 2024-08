Mario Puzo Film Festival chiude la X Edizione!

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Ultimo giorno domenica 26 agosto per ildel cinema nelle aree interne tra le province di Benevento e Avellino. L’omaggio a Ettore Scola, le proiezioni di documentari, il cinema diffuso, la dedica a Mastroianni. Ultimo appuntamento con ildel cinema delle aree interne. Domenica 26 agosto la Xdi Corto e a Capo – Premiosi svolgerà a Trevico. Dalle ore 19.00 visita al museo Scola, la casa natale di Ettore Scola a cura dell’Associazione Irpinia Mia, in Terrazza dalle 20.00 si aprono le proiezioni dedicate al grande regista e all’immenso attore Marcello Mastroianni. A seguire un aperitivo, in collaborazione con Slow Food Avellino, dedicato al Grande Maestro. Continuano le proiezioni con il documentario I cilentani di Andrea D’Ambrosio presente in sala; e ancora l’incontro con i ragazzi di Give Back Aee Interne (Video e talk con Davide Iannace).