LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Yates attacca a 58 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.06 IN gruppo è terminato il lavoro di Aleotti. Lipowitz si porta in testa davanti a Vlasov e Roglic. 16.06 Non ci sono più segnalazioni cronometriche per Richard Carapaz che potrebbe essere già a ridosso di Vine e Gaudu. 16.04prova a riaprire questa. Il britannico è partito con 9? 27? di ritardo dalla maglia rossa. 16.03 ATTACCO DI ADAM!! Il britannico è scattato a 58 km dalla conclusione. 16.02 Continua a raccogliere corridori Carapaz che sorpassa Kung. Pendenza costantemente in doppia cifra su questa salita. 16.01 Il gruppo è sempre guidato dalla Red Bull – BORA – hansgrohe con Aleotti che sembra a tutta. 15.59 Continua il lavoro di Jay Vine per Adam. Insieme ai due della UAE Team Emirates c’è David Gaudu. 15.57 Come sta salendo Carapaz che ha poco più di 1 minuto dalla testa della corsa. 15.