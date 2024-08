LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2024 in DIRETTA | Gajser vince gara-2 e il Gran Premio secondo Herlings e terzo Prado

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 17.48fa suo ilcon due gare praticamente dominate,parte bene in2 ma non ha il ritmo perre.penalizzato dalla solita partenza sbagliata conclude. Ottimo sesto posto di Forato. 17.46 Ecco l’ordine di arrivo di-2: 1 243, Tim SLO HON 34:24.188 19 1:46.207 6 1:51.006 1:47.607 1:48.433 0:26.389 0:21.818 0:34.869 0:27.930 Finish 2 84, Jeffrey NED KTM 34:31.131 19 0:06.943 0:06.943 1:45.328 5 1:52.419 1:48.833 1:47.299 0:27.610 0:22.098 0:35.050 0:27.661 Finish 3 1, Jorge ESP GAS 34:41.030 19 0:16.842 0:09.899 1:46.342 3 1:55.938 1:51.617 1:51.587 0:27.773 0:22.922 0:36.322 0:28.921 Finish 4 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:47.360 19 0:23.172 0:06.330 1:46.353 4 1:56.983 1:52.564 1:51.073 0:29.091 0:22.