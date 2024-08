Juve arriva la cessione tanto attesa | il comunicato ufficiale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 25 agosto 2024) Lantus sfoltisce ancora l’organico:la, ecco ildel club bianconero Lantus continua a lavorare con grande intensità sul mercato. Ultimi cinque giorni prima del gong, con i bianconeri che devono completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Il tecnico bianconero si aspetta gli ultimi rinforzi per poter poi dare l’assalto allo scudetto. O, almeno, sono queste le intenzioni: d’altronde all’ex allenatore del Bologna si è chiesto di aprire un ciclo vincente ed iniziare da subito è quanto si aspettano alla Continassa. E così il football director Giuntoli si muove di conseguenza rispettando i desiderata dell’allenatore: carta bianca fin da subito per Motta che ha usato a piene mani i poteri assegnati. Via i calciatori fuori dal progetto, una lunga lista di epurati da far impallidire chiunque.