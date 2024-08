F1 Frederic Vasseur | Una bella gara e ottima gestione delle gomme Dobbiamo continuare a lavorare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Unainaspettata per la Ferrari quella di Zandvoort (Paesi Bassi), quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo le grandi problematichequalifiche, le due Rosse sono giunte entrambe in top-5, con addirittura Charles Leclerc capace di salire sul podio (terzo), mentre lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso quinto. Prestazione sorprendentemonoposto di Maranello, che si sono dimostrate decisamente più efficienti conusate, di quanto lo fossero state in configurazione da time-attack. Ne ha parlato il Team Principal,, ai microfoni di Sky Sport. “È stato un bel GP. Non eravamo così ottimisti dopo le qualifiche, ma avevamo compreso dal venerdì che la macchina fosse migliore sul passoe ciò si è confermato quest’oggi.