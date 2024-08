Ducati Panigale V4 L’emozione della pista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Un gioiello. Potente, leggera, emozionante. E non poteva essere diversamente, vista la sua natura, ovvero la MotoGp. Già, perchè il Desmosedici stradalenuova, nuovissima,V4, è strettamente derivato dalla Desmo che sogna e fa sognare in MotoGp. Così con la nuovaV4,sposta ancora più avanti i limiti delle supersportive stradali. Nata evolvendo profondamente la moto che ha vinto per due anni consecutivi il Mondiale Superbike, la nuovaV4 è stata completamente ripensata nel design, nella base tecnica e nell’ergonomia. Uno sviluppo che sfrutta appieno i benefici derivanti dall’evoluzione degli pneumatici, dell’aerodinamica e dell’elettronica, grazie anche all’esperienza diCorse. La ricerca incessante delle prestazioni, tipica del mondo delle competizioni, ha influenzato profondamente anche l’evoluzione del designmoto.