Doppio cavallo di ritorno Carabinieri arrestano 3 persone in poche ore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Due tentativi che hanno consentito di arrestare malviventi grazie alle denunce fatte dalle relative vittime deldiE’ primo pomeriggio quando un uomo denuncia aidi Marano il furto della propria auto. Non solo. Chi l’ha portata via ha proposto uno scambio. Denaro in cambio della restituzione del veicolo. Il tradizionale “di” che per il codice penale si legge come estorsione aggravata.Iorganizzano l’incontro. Ci saranno anche loro, con auto civetta e senza uniforme.Saranno in tre ad arrivare per recuperare il denaro, a bordo del veicolo da riconsegnare.I militari non perdono tempo e fanno scattare la trappola. I 3 fuggono a piedi e uno viene catturato immediatamente. Gli altri due riescono a dileguarsi.In manette P.F. 45enne maranese già noto alle forze dell’ordine.