Cussler fu scoperto per uno strategemma

(Di domenica 25 agosto 2024) Cliveè stato un ineguagliabile scrittore d’avventura contemporaneo. Era un omone grande e grosso, simpatico e brillante, con uno sguardo attento e vispo. Amava talmente tanto le storie con cui incantava i lettori che, nella vita, cercava di replicarle. Tanto è vero che creò la NUMA, una compagnia specializzata in recuperi di antichi relitti e presente in quasi tutti i suoi scritti. Era un collezionista di auto e aerei antichi che, spesso, facevano capolino nei suoi romanzi che avevano come protagonista Dirk Pitt. Spesso, nella quarta di copertina, Clive si faceva ritrarre sulle sue auto d’epoca. "Quando mi verrai a trovare a Telluride (significa “to the hell you have to ride“ – devi cavalcare sino all’inferno per arrivarci), Marco, ti farò vedere le mie auto", mi ripeteva spesso.