Cos’è la kombucha e perché fa tanto bene

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 25 agosto 2024) Laè una bevanda che si ottiene dalla fermentazione del tè. In questi anni sta conoscendo grande successooltre ad avere un gusto gradevole, faal nostro microbiota intestinale (e non solo). Laha origini antichissime. Nasce infatti tra 220 e 210 a.C., durante il regno dell’imperatore cinese Qin Shi Huang. Potete comprare lagià imbottigliata a o farla anche a casa. Si prepara con acqua, tè, zucchero, uno starter e il cosiddetto SCOBY, ovvero la Symbiotic colony of bacteria and yeast, una coltura di batteri e lieviti che dà il via alla fermentazione. E che si può acquistare nei negozi specializzati o online (anche a questo link). Proprio lo SCOBY, infatti, fa moltiplicare i batteri buoni all’interno della bevanda.