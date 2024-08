Classifica Fimi Album 16-22 agosto | Anna ancora una volta al primo posto con Vera Baddie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Continua l’estate trionfale di: dai dati raccolti dalla/ Gfk, la rapper rimane saldamente in vetta anche nella w34 (dal 16 al 22). Ad aprire la top ten,unaKid Yugi, con I Nomi Del Diavolo,pubblicato lo scorso 1 marzo a distanza di due anni dal debutto con The Globe. Stabile alla nona posizione, mantenuta da 14 giorni, Nei Letti Degli Altri di Mahmood, terzo lavoro in studio del cantautore meneghino che sul lavoro in studio ha dichiarato: “Ho iniziato a scriverlo tempo fa, ho pensato al letto perché è il nostro porto sicuro, il luogo in cui torniamo la sera, il luogo in cui guardiamo il soffitto o amiamo, o piangiamo. È dove le emozioni prendono forma.