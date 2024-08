Benevento-Cavese i convocati di mister Auteri | lunghissima la lista degli assenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la prima giornata del campionato di Serie C Now,. Lunghissimo l’elencoindisponibili tra infortuni, squalifiche e scelte di natura tecnica per l’allenatore dei giallorossi che deve fare a meno di Agazzi, Nardi, Carfora, Talia, Meccariello, Esposito, Letizia, Rossi, Alfieri, Pastina e Benedetti.