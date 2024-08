Beach volley Nicolai Cottafava si arrendono a Mol Sorum Azzurri in finale per il terzo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Anche, come Menegatti/Gottardi, andranno a caccia delnel pomeriggio ad Amburgo. I bronzi olimpici respingono gliin semi: dopo le svizzere Huberli/Brunner, tocca alla coppia norvegese Mol/, terza a Parigi, superare al tie break la coppia italiananella sfida che valeva l’accesso alla. E dire che la partita era iniziata benissimo per la coppia italiana che ha giocato un primo set impeccabile, aggredendo al servizio fin da subito la coppia avversaria e portandosi avanti 16-9. I norvegesi non riescono a rimontare, arrendendosi con il punteggio di 21-14 che premia gli italiani. Nel secondo set Mol/ritrovano il cambio palla e si gioca punto a punto. La coppia scandinava guadagna un break di vantaggio ma gli italiani si riportano in parità sul 14-14.