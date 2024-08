Auto si schianta contro monopattino | morti due giovanissimi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Vittoria (Ragusa) – Due giovani tunisini, poco più che ventenni, hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri sera sulla ex strada provinciale 17, che collega Vittoria alla località balneare di Scoglitti. I due ragazzi viaggiavano a bordo di unelettrico quando, intorno alle 22.30, si sono scontrati con un’vettura. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Vittoria. Non è chiaro se i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione di marcia o se ci siano state altre dinamiche coinvolte. Le condizioni dei due giovani sono apparse subito gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto. I feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale: uno è stato portato all’ospedale di Ragusa e l’altro all’ospedale di Vittoria.