America’s Cup 2024 la classifica finale delle regate preliminari Luna Rossa seconda ultimi i francesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Team New Zealand ha vinto ledellaCup. I detentori della Vecchia Brocca si sono imposti nelle acque di Barcellona in occasione di questo evento di preparazione alla competizione sportiva più antica del mondo. Peter Burling e compagni si sono imposti in quattrodurante il round robin e hanno poi avuto la meglio sunel match raceche metteva in palio il titolo.ha così concluso al secondo posto: dopo i quattro successi nella fase a gironi, James Spithill e compagni hanno fronteggiato a viso aperto i Kiwi, operando anche un doppio sorpasso nell’ultimo lato di bolina dopo una grandiosa rimonta, ma una doppia penalità per virata troppo vicina agli avversari ha frenato il sodalizio italiano.