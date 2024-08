Al via otto team reggiani Granfondo | che entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)Matildica Merida questa mattina al via alle 7,30 da Corso Garibaldi con gli agonisti impegnati nel percorso lungo di km 155 e nel medio di 119. Alle 7,45 seguiranno i non competitivi del percorso corto di km 73. Sono dieci i comuniinteressati, con uscita dal centro di tutte le prove da via Tassoni verso Albinea; il breve prosegue per Quattro Castella, San Polo, Canossa, poi di nuovo San Polo, Quattro Castella e Reggio. Il medio, arrivato a Canossa si inerpica verso Vetto, Castelnovo Monti, Carpineti, Casina, per poi tornare da San Polo. Il percorso lungo, invece, una volta a Vetto punta a Ventasso, poi Castelnovo Monti, Carpineti, Casina, San Polo, Quattro Castella e Reggio e sempre con arrivo in corso Garibaldi.