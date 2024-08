Aiuti in arrivo a Pakistan e Honduras

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Le Opere sociali don Bosco tirano le somme della raccolta solidale appena conclusa: gli studenti sono riusciti a raccogliere oltre 37mila euro, che andranno ad aiutare ragazzi e famiglie bisognose in tutto il mondo. "Un ringraziamento va a chi ha donato i premi per la sottoscrizione e a chi ha comprato i biglietti, ma un applauso particolare va ai nostri ragazzi, il cui impegno nella vendita dei ticket è stato davvero fondamentale", commenta l’istituto di viale Matteotti. Con un contributo di 10.815 euro, raccolto dalla media Marelli, saranno acquistate attrezzature mediche per la clinica di Tegucigalpa in. A questo scopo, sono stati inviati anche dei farmaci. Gli allievi delle superiori Breda, con 9mila euro, potranno invece sostenere i coetanei delle famiglie più povere in Etiopia con borse di studio. Altre classi delle Breda hanno raccolto invece 6.