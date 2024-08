Ai milanesi i pidocchi costano 17 milioni l’anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Settembre è alle porte, e con la riapertura delle scuole ricomincerà la lotta silenziosa contro un minuscolo parassita che può raggiungere la testa dei bambini, ma pure degli adulti, In un salto e nascondersi nei capelli ma negli ultimi due anni ha poco meno che raddoppiato il suo peso sul bilancio delle famiglie, che per liberarsene tra città e provincia hanno speso, nell’ultimo anno scolastico, quasi 1,7di euro in oltre 90 mila confezioni di shampoo e altri trattamenti anti. Secondo gli esperti le infestazioni di(pediculosi) sono in aumento: alcuni attribuiscono il fenomeno a nuove generazioni di “super-“ più resistenti, altri ipotizzano un effetto "rimbalzo" post-pandemia, osservato, come per le malattie infettive.