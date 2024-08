Vannacci | Ritiro la querela solo se da Bersani avrò delle scuse pubbliche

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) “Sono disponibile a chiudere la vicenda da cui è scaturita la condanna dell’onorevoleper diffamazione nei miei confronti se egli riterrà di formulareper il linguaggio utilizzato”. Così l’ex generale Roberto, europarlamentare eletto da indipendente nelle file della Lega, all’ex ministro. Nei confronti dell’ex ministro e segretario Pd era stato comunicato un decreto penale di condanna per l’epiteto “coglione” rivolto all’autore de “Il mondo al contrario” durante la festa dell’Unità di Ravenna di un anno fapuò decidere di opporsi al decreto in questione annullandolo ma finendo a processo. Ed è questa l’intenzione che ha: “Si vada pure a processo. Così capiremo finalmente se qualcuno, magari con le stellette, può definire anormale un altro essere umano senza per questo insultarlo”, ha dichiarato l’ex segretario del Pd.