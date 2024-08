’Un mondo di solidarietà’ mostra e poesie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Oggi al via a San Carlo, promossa da Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) Massa Carrara e Assoutenti (Associazione a tutela di utenti e consumatori) Massa Carrara – patrocinata tra gli altri da Fondazione Telethon – la due giorni “Undi solidarietà“, che inizierà con il convegno “Inclusione sempre”, in programma alle 17 nella sala congressi delle Terme di San Carlo. Si proseguirà con il reading poetico dell’Associazione nazionale ipovedenti, Bassa visione, Caffè artistico, Letterario apuano, Gruppo culturale apuano Eva Eva e Libreria ali di carta, passando per lo spettacolo di ballo “Danzando sotto le stelle”, il torneo di calcio balilla e il concerto musicale dei Voodoo Child.