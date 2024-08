Traffico Roma del 24-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) LuceverdeUn saluto della redazione situazione tranquilla in queste ore sulle strade ditempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare più tardi in centro alle 18 alle 20 manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Largo Corrado Ricci percorrendo via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola e via Cavour in base alle temporanea modifica della viabilità potranno essere deviata o limitate diverse linee di bus che transitano sul percorso del corteo Passiamo al trasporto pubblico e vi ricordo che fino a tutto domani la linea della metropolitana è in funzione soltanto nella tratta termini Anagnina il servizio nella tratta termini Battistini riprenderà regolarmente lunedì prossimo 26 agosto Inoltre per lavori è totalmente chiusa la stazione di Furio Camillo dei tagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.