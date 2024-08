Tor Bella Monaca Fermato 47enne | sequestrati oltre 250 dosi di droga e 34mila euro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) I Carabinieri fermano uncon precedenti,250die 54mila. NOTIZIE ROMA – In via Scozza, i Carabinieri hannounromano, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava a bordo della propria moto. L’uomo, che mostrava un atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a un controllo approfondito, durante il quale sono stati rinvenuti 34.385in contanti, somma ritenuta provento di attività illecita e quindi sequestrata. La successiva perquisizione presso la sua abitazione, situata nella stessa via, ha permesso di rinvenire ulteriore materiale: documentazione contabile, strumenti per la pesatura e il confezionamento delle, tutti elementi posti sotto sequestro.