Sosa | Vedo un trend negativo sulla comunicazione

(Di sabato 24 agosto 2024) L’ex azzurro Pampa, nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A è intervenuto parlando anche della conferenza di Conte pre Napoli-Bologna. Di seguito le parole dell’argentino.: “Non mi è piaciuta la gestualità” Così: “Mi dispiace, ma non mi è piaciuta la gestualità, l’ho visto sempre con la testa giù, poi ha dato risposte diverse rispetto a settimana scorsa. Voleva parlare di calcio, settimana scorsa invece solo di mercato e lui l’ha accettato, quindi cosa significa? In base al risultato cambi?un. Mi auguro arrivi il risultato col Bologna, neanche la prestazione, proprio per uscirne, altrimenti non so cosa può succedere. Conte ha cambiato contenuti rispetto alla conferenza scorsa ed anche a quella di presentazione, poi parti 0-3 e devo dire che coincide con questa confusione.