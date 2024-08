Sinner è pulito Sandro Donati ex allenatore di atletica da sempre impegnato contro il doping | E’ un affare di soldi e potere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024), exdella squadra italiana die fra i più convinti avversari di ogni forma di, ha deciso di scendere in campo per difendere Jannik. In un’intervista rilasciata a Silvia Senette sul Corriere del Trentino,ha parlato delle accuse mosse a Jannik in seguito alla positività, per una quantità infinitesimale, al Clostebol riscontrata durante il torneo di Indian Wells. L’exazzurro è molto noto non solo per la sua storica lotta al, che gli causò molti guai perché proprio per questo fu pesantemente ostracizzato, ma anche per avere allenato il marciatore Alex Schwazer dopo la squalifica comminata all’atleta per avere assunto sostanze proibite. Schwazer venne nuovamente squalificato, al termine di un procedimento che generò infinite discussioni e sospetti, per una nuova positività riscontrata prima del ritorno alle gare.