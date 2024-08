Samanta Togni e Mario Russo matrimonio in crisi | Tutto in discussione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) Da settimane si vocifera di una profondanel rapporto tra la ballerinae il marito, il chirurgo plastico. Tra indiscrezioni varie e foto che ritraggonosenza la fede al dito, si dice che l’unione – ufficializzata circa 4 anni fa – sia giunta al capolinea. È vero? Non possiamo saperlo noi e, al momento, non ne sono certi neppure i diretti interessati. È la stessaa rivelarlo, in una sincera confessione rilasciata dalla sua casa di Roma, e non da quella che condivideva con il compagno a Dubai.parla delinEra già stata avvistata in Italia, lontana dal marito e senza la fede al dito. Oggi,sceglie di dire la sua e, tornata nella sua casa di Roma – mentre il maritosi trova ancora a Dubai, dove risiede per lavoro – la ballerina si è confidata ai microfoni del settimanale Di più.