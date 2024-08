Sallusti è un asino e non sa scrivere in italiano ma su Arianna Meloni ha delle informazioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 agosto 2024) «Ancora non è uscito niente di concreto, ma penso chenon si sia inventato nulla. Credo abbia». Tra il direttore del Giornale e l’attuale curatore della rubricalettere Vittorio Feltri non corre buon sangue, e questa non è una novità. Eppure oggi in un’intervista con il Fatto Feltri mostra di credere alla storia dei settori della sinistra che spingono la magistratura a indagare per traffico d’influenze illecite su. E punta sul rapporto trae Luca Palamara, ex membro del Csm e presidente dell’Anm espulso e rimosso dall’ordine giudiziario: «Hanno scritto due libri insieme, sono molto legati. Sono convinto che la notizia esca da lì». Alessandroe Vittorio Feltri Poi corregge il tiro, ma tenendo il punto: «È uno spiffero, suvvia. Poi lei saprà già cosa penso di: non è che sia Montanelli (ride).