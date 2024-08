Olmo e dopo Chiesa? Il Barcellona ha dei problemi da risolvere Inter spettatrice

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Danie Federicorappresentano i due calciatori scelti dalper completare il proprio reparto offensivo in estate: l’osservaessata. LA SITUAZIONE – Danie Federico, accostato all’per la prossima estate, sono i due giocatori offensivi con cui ilintende concludere il suo calciomercato estivo. Mentre per lo spagnolo l’accordo è già stato concluso, per cui l’unico nodo è quello del tesseramento, nel caso del calciatore italiano devono essere risolti i dettagli dell’affare con la Juventus. Ad ogni modo, l’obiettivo dei blaugrana è di completare il proprio mercato con dei colpi ritenuti adeguati per le proprie ambizioni stagionali.