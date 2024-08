Mercato Napoli la decisione non lascia dubbi | c’è l’annuncio UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Nelle ultime ore ilha mostrato interesse per un esterno di centrocampo: arriva ladel club a poche ore dal match Nel giro di pochi giorni, la formazione partenopea potrebbe essere completamente stravolta rispetto a quella dei due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Ilha già completato diverse cessioni e continuerà ar partire determinati giocatori che non rientrano a pieno nel progetto Conte. Così come proverà a rinforzare la rosa con nuovi innesti. Uno dei prossimi acquisti sarà Romelu Lukaku, pronto a svolgere dalla prossima settimana le visite mediche con il club azzurro. Manna lavora anche su altri fronti. Innanzitutto, sta cercando un paio di centrocampisti, ma ancora non ha stretto l’accordo con Brighton e Manchester United per Billy Gilmour e Scott McTominay.