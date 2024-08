L’ombra del terrorismo dietro l’attentato in Germania

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Solingen, 24 agosto 2024 – Le forze dell’ordine tedesche l’hanno già classificato come attentato, in quanto l’aggressore ha precisamente mirato al collo delle vittime. Sarebbe stato tutto premeditato, studiato a tavolino. La polizia è ancora a caccia dell’uomo che, la scorsa notte, ha ucciso 3 persone e ne ha ferite in maniera gravissima altre (almeno 5, stando alle cifre attuali, ma il numero potrebbe presto diventare più altro) a Silingen, durante le celebrazioni del 650° anniversario della città Alcuni testimoni hanno affermato come si trattasse di un arabo che, dopo aver messo a segno le sue coltellate, si è dato alla fuga, diventando l’uomo più ricercato di. “L’aggressore ha accoltellato le persone in modo indiscriminato con un coltello. Pertanto, attualmente pensiamo che si tratti di un attacco. Attualmente ci sono tre morti e quattro feriti gravi e persone sotto shock.