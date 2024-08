L’oblio del diritto all’oblio per colpa dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 24 agosto 2024) Condé Nast è solo l’ultimo (in ordine temporale) di una lunga serie che “rischia” di arricchirsi a stretto giro di posta. Molti dei grandi gruppi editoriali internazionali ha deciso di seguire la strada degli accordi commerciali con aziende come OpenAI. Prima dell’editore del The New Yorker, Vogue, Vanity Fair e Wired (tra le tante testate), era stato il turno di News Corp, che edita il Wall Street Journal e il New York Post. Per non parlare della Bild, Politico, Business Insider, Le Monde e altri quotidiani spagnoli come El Pais e As. Insomma, l’intelligenzasta attingendo a piene mani dal mondo dell’informazione e questa non è una buona notizia. Non solo per i giornalisti, ma anche per i cittadini che rischiano di ritrovarsi vittime del patto tra AI e giornalismo.