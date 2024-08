Kiev e Mosca scambiano 230 prigionieri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 19.00 Nuovo maxi scambio didi guerra tra Russia e Ucraina, 115per parte. I russi liberati sono i soldati catturati danella recente offensiva nella regione russa del Kursk. Gli ucraini sono stati catturati in diverse occasioni. A negoziare lo scambio, gli Emirati arabi uniti. Confermando la notizia nel 33° anniversario dell'indipendenza ucraina, Zelensky segnala: la guerra russa è tornata in Russia e "il nonno malato della Piazza Rossa" non detterà le sue linee agli ucraini.